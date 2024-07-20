Убытки на более 1 млрд гривен: итоги расследований злоупотреблений чиновников в Киеве за 2 года

Суды Киева рассматривают более 150 дел о коррупции в КГГА и коммунальных предприятиях.

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По данным Киевской городской прокуратуры, за период 2023-2024 годов убытки от злоупотреблений должностных лиц КГГА, коммунальных предприятий и органов самоуправления столицы превысили 1 миллиард гривен, а в судах рассматриваются 156 уголовных производств.

Органы прокуратуры системно работают над выявлением, пресечением и раскрытием уголовных преступлений в местных органах власти и самоуправления в Киеве. За 2023 год было завершено досудебное расследование и передано в суд обвинительные акты в 80 уголовных производствах, касающихся 97 обвиняемых, среди которых:

- 49 должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий, из которых 45 - руководящего состава;

- 17 человек из районных администраций, из которых 15 - руководящего состава;

- 27 представителей субъектов хозяйствования-подрядчиков.

В 2023 году также было сообщено о подозрении в 14 уголовных производствах в отношении 23 человек, в том числе 15 должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий и 8 субъектов хозяйствования.

В 2024 году, за первые 6 месяцев, в суд передано 76 обвинительных актов в отношении 87 обвиняемых, включая:

- 60 должностных лиц КГГА и коммунальных предприятий, из которых 50 - руководящего состава;

- 14 человек из районных администраций, из которых 10 - руководящего состава;

- 13 должностных лиц предприятий-контрагентов.

В 2024 году было сообщено о подозрении в 21 уголовном производстве в отношении 37 человек, включая 26 должностных лиц коммунальных предприятий (из которых 23 руководящего состава) и 11 субъектов хозяйствования.

Расследования охватывали различные сферы коммунального хозяйства:

- Ремонт и обустройство укрытий гражданской защиты (11 обвинительных актов, 1 подозрение).

- Дорожное хозяйство и транспортная инфраструктура (33 обвинительных акта, 12 подозрений).

- Благоустройство и содержание зеленых насаждений (18 обвинительных актов, 4 подозрения).

- Содержание водного фонда (8 обвинительных актов, 2 подозрения).

- Содержание жилищного фонда (16 обвинительных актов, 3 подозрения).

- Водоснабжение и теплоснабжение (8 обвинительных актов, 1 подозрение).

- Медицинское обслуживание (8 обвинительных актов, 1 подозрение).

- Образование, спорт и культура (32 обвинительных акта, 6 подозрений).

- Предоставление ритуальных услуг (4 обвинительных акта, 2 подозрения).

- Содержание и аренда коммунального имущества (7 обвинительных актов).

- Торговля и социально-бытовое обслуживание (5 обвинительных актов).

Убытки за 2023 год составили более 510 млн грн, а за 2024 год - 554 млн грн.

Данные были обнародованы и.о. руководителя Киевской городской прокуратуры Марией Вдовиченко на заседании Временной специальной комиссии Верховной Рады Украины.

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