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Збитки на понад 1 млрд гривень: підсумки розслідувань зловживань чиновників у Києві за 2 роки

12:38, 20 липня 2024
Суди Києва розглядають понад 150 справ про корупцію в КМДА та комунальних підприємствах.
Збитки на понад 1 млрд гривень: підсумки розслідувань зловживань чиновників у Києві за 2 роки
Джерело фото: ukrinform
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За даними Київської міської прокуратури, за період 2023-2024 років збитки від зловживань посадовців КМДА, комунальних підприємств та органів самоврядування столиці перевищили 1 мільярд гривень, а у судах розглядаються 156 кримінальних проваджень.

Органи прокуратури системно працюють над виявленням, припиненням та розкриттям кримінальних правопорушень у місцевих органах влади та самоврядування в Києві. За 2023 рік було завершено досудове розслідування і передано до суду обвинувальні акти у 80 кримінальних провадженнях, що стосуються 97 обвинувачених, серед яких:

  • 49 службових осіб КМДА та комунальних підприємств, з яких 45 – керівного складу;
  • 17 осіб з районних адміністрацій, з яких 15 – керівного складу;
  • 27 представників суб’єктів господарювання-підрядників.

У 2023 році також було повідомлено про підозру у 14 кримінальних провадженнях стосовно 23 осіб, зокрема 15 службових осіб КМДА та комунальних підприємств і 8 суб’єктів господарювання.

У 2024 році, за перші 6 місяців, до суду передано 76 обвинувальних актів щодо 87 обвинувачених, включаючи:

  • 60 службових осіб КМДА та комунальних підприємств, з яких 50 – керівного складу;
  • 14 осіб з районних адміністрацій, з яких 10 – керівного складу;
  • 13 посадових осіб підприємств-контрагентів.

У 2024 році було повідомлено про підозру у 21 кримінальному провадженні стосовно 37 осіб, включаючи 26 посадових осіб комунальних підприємств (з яких 23 керівного складу) і 11 суб’єктів господарювання.

Розслідування охоплювали різні сфери комунального господарства:

  • Ремонт та облаштування укриттів цивільного захисту (11 обвинувальних актів, 1 підозра).
  • Дорожнє господарство та транспортна інфраструктура (33 обвинувальні акти, 12 підозр).
  • Благоустрій та утримання зелених насаджень (18 обвинувальних актів, 4 підозри).
  • Утримання водного фонду (8 обвинувальних актів, 2 підозри).
  • Утримання житлового фонду (16 обвинувальних актів, 3 підозри).
  • Водопостачання та теплопостачання (8 обвинувальних актів, 1 підозра).
  • Медичне обслуговування (8 обвинувальних актів, 1 підозра).
  • Освіта, спорт та культура (32 обвинувальні акти, 6 підозр).
  • Надання ритуальних послуг (4 обвинувальні акти, 2 підозри).
  • Утримання та оренда комунального майна (7 обвинувальних актів).
  • Торгівля та соціально-побутове обслуговування (5 обвинувальних актів).

Збитки за 2023 рік становили понад 510 млн грн, а за 2024 рік – 554 млн грн.

Дані були оприлюднені в.о. керівника Київської міської прокуратури Марією Вдовиченко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України.

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