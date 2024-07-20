Збитки на понад 1 млрд гривень: підсумки розслідувань зловживань чиновників у Києві за 2 роки

За даними Київської міської прокуратури, за період 2023-2024 років збитки від зловживань посадовців КМДА, комунальних підприємств та органів самоврядування столиці перевищили 1 мільярд гривень, а у судах розглядаються 156 кримінальних проваджень.
Органи прокуратури системно працюють над виявленням, припиненням та розкриттям кримінальних правопорушень у місцевих органах влади та самоврядування в Києві. За 2023 рік було завершено досудове розслідування і передано до суду обвинувальні акти у 80 кримінальних провадженнях, що стосуються 97 обвинувачених, серед яких:
У 2023 році також було повідомлено про підозру у 14 кримінальних провадженнях стосовно 23 осіб, зокрема 15 службових осіб КМДА та комунальних підприємств і 8 суб’єктів господарювання.
У 2024 році, за перші 6 місяців, до суду передано 76 обвинувальних актів щодо 87 обвинувачених, включаючи:
У 2024 році було повідомлено про підозру у 21 кримінальному провадженні стосовно 37 осіб, включаючи 26 посадових осіб комунальних підприємств (з яких 23 керівного складу) і 11 суб’єктів господарювання.
Розслідування охоплювали різні сфери комунального господарства:
Збитки за 2023 рік становили понад 510 млн грн, а за 2024 рік – 554 млн грн.
Дані були оприлюднені в.о. керівника Київської міської прокуратури Марією Вдовиченко на засіданні Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради України.
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