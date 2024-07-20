Борис Джонсон заявив, що Дональд Трамп «має силу», щоб завершити війну на умовах України

Борис Джонсон зазначив, що Дональд Трамп розуміє реальність: «поразка України буде масштабною поразкою Америки».

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний, що кандидат у президенти США Дональд Трамп «має силу», щоб завершити російсько-українську війну на умовах Києва. Про це він написав у своїй колонці для видання Daily Mail.

Джонсон зазначив, що впевненість у цьому він отримав після зустрічі з Трампом. Політик пише, що «Трамп розуміє реальність: поразка України буде масштабною поразкою Америки».

Тож той, мовляв, здатен покласти край війні «на правильних для України та Заходу умовах». Водночас колишній британський прем’єр додає, що не може бути впевненим, що саме Трамп зробить у разі переобрання. «Але це те, що він може зробити», — вважає Джонсон.

На його думку, Трамп зможе зробити так, щоб російський диктатор путін зрештою, «був переконаний, що майбутнє України — це майбутнє вільної, суверенної і незалежної європейської країни».

«Трамп міг би просто зробити те, що для нього природно — припинити бюрократичну тяганину і зволікання; надати українцям необхідні дозволи; а потім, коли путіна знову відкинуть назад, він міг би запропонувати [мирну] угоду», — розповідає Джонсон.

За слова експрем’єра, путіну доведеться відступити на лінію фронту, що передувала вторгненню у 2022 році, а «решту України» визнати вільною країною, здатною обирати свою долю в ЄС і НАТО. Перемога України у війні з росією — це до того ж шлях до кращих відносин із росією, вважає він.

Раніше голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Давид Арахамія заявляв, що у 2022 році коли українська делегація повернулася зі Стамбула, приїхав Борис Джонсон до Києва і сказав, що "ми взагалі не будемо з ними нічого підписувати – і давайте будемо просто воювати".

Водночас, Арахамія заперечив, що українська делегація нібито готова була підписати такий документ, а Джонсон зупинив Київ.

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