У Польщі розбився мікроавтобус з українцями: серед постраждалих – діти

Автобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом та перекинувся.

Джерело фото: RMF24

На автомагістралі А2 від Познані до німецького Франкфурта, в районі міста Свебодзін, приблизно за 60 км від кордону з Німеччиною, розбився мікроавтобус з громадянами України. Про це повідомляє RMF24.

Мікроавтобус в’їхав у вантажівку дорожньої ремонтної служби з технічним причепом, незважаючи на встановлене попереджувальне маркування і знаки з напрямком об’їзду. Від удару автобус перекинувся набік, права частина транспортного засобу спереду сильно пошкоджена.

Дев'ятьох людей з мікроавтобуса госпіталізували, п'ятеро з них у важкому стані. Поліція повідомила, що пасажирами автобуса були громадяни України, включаючи четверо дітей, які серйозно постраждали.

Внаслідок аварії, окрім пасажирів мікроавтобуса, ніхто не постраждав.

Джерело фото: RMF24

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