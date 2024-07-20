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Прихильники Камали Гарріс готуються до висунення її кандидатури у президенти США, — ЗМІ

09:57, 20 липня 2024
Радник з питань донорства повідомила, що 5 донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс.
Прихильники Камали Гарріс готуються до висунення її кандидатури у президенти США, — ЗМІ
Фото: bbc.co.uk
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Союзники віце-президента Камали Гарріс розпочали залучати донорів серед демократів для надання їй фінансової підтримки на випадок вибуття Джо Байдена з президентських перегонів у 2024 році, передає Politico.

Як повідомили джерела видання, одна з донорських радників Демократичної партії почала збір пожертв від жінок-донорів на підтримку Гарріс. А одна з жіночих політичних організацій почала спілкуватися зі своєю донорською базою, щоб забезпечити початкову хвилю внесків на потенційну кампанію кандидата.

«Важливо те, що зараз спостерігається масова демонстрація її підтримки, що є сигналом того, що ми всі за неї», - сказала на умовах анонімності лідер однієї з жіночих політичних організацій.

За її словами, організація почала готувати електронні листи та повідомлення. Ті, хто зосереджується на підтримці жінок-кандидаток, вже почали планувати, як допомогти Гарріс швидкою демонстрацією сили, підготувавши списки донорів. Деякі донори вже активно заявили про бажання дати кошти.

Також лідер організації наголосила, що донори «вишикуються в чергу, щоб підтримати» Гарріс, «як тільки вона стане потенційним кандидатом». «Ми точно знаємо, що чуємо від усіх наших донорів, що вони хочуть підтримати її», - зазначила вона.

Натомість радник з питань донорства повідомила, що 5 донорів уже взяли на себе зобов'язання зробити потенційні шестизначні пожертви на виборчий список Демократичної партії на чолі з Гарріс. Однак ці зусилля лише зароджуються, і статус фінансування кампанії буде неясним, якщо в кінцевому підсумку в боротьбі за номінацію візьмуть участь кілька жінок.

Проте у Politico вважають, імпульс до зміцнення позицій Гарріс, який підтримують жінки-донори, також свідчить про те, що її позиція як кандидата в якості заміни Байдену є нестабільною.

Раніше ми писали, що Нацкомітет Демократичної партії має намір висунути Джо Байдена кандидатом в президенти США. 

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