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Сторонники Камалы Харрис готовятся к выдвижению ее кандидатуры в президенты США, — СМИ

09:57, 20 июля 2024
Советник по вопросам донорства сообщила, что 5 доноров уже обязались сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис.
Сторонники Камалы Харрис готовятся к выдвижению ее кандидатуры в президенты США, — СМИ
Фото: bbc.co.uk
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Союзники вице-президента Камалы Харрис начали привлекать доноров среди демократов для предоставления ей финансовой поддержки на случай убытия Джо Байдена из президентской гонки в 2024 году, передает Politico.

Как сообщили источники издания, один из донорских советников Демократической партии начал сбор пожертвований от женщин-доноров в поддержку Харрис. А одна из женских политических организаций начала общаться со своей донорской базой, чтобы обеспечить первоначальную волну вкладов в потенциальную кампанию кандидата.

«Важно то, что сейчас наблюдается массовая демонстрация ее поддержки, являющаяся сигналом того, что мы все за нее», – сказала на условиях анонимности лидер одной из женских политических организаций.

По ее словам, организация начала готовить электронные письма и сообщения. Те, кто сосредоточивается на поддержке женщин-кандидаток, уже начали планировать, как помочь Харрис быстрой демонстрацией силы, подготовив списки доноров. Некоторые доноры уже активно заявили о желании дать деньги.

Также лидер организации подчеркнула, что доноры «выстроятся в очередь, чтобы поддержать» Харрис, «как только она станет потенциальным кандидатом». «Мы точно знаем, что слышим от всех наших доноров, что они хотят поддержать ее», - отметила она.

В то же время советник по вопросам донорства сообщила, что 5 доноров уже обязались сделать потенциальные шестизначные пожертвования на избирательный список Демократической партии во главе с Харрис. Однако эти усилия только зарождаются, и статус финансирования кампании будет неясен, если в конечном счете в борьбе за номинацию примут участие несколько женщин.

Однако в Politico считают, что импульс к укреплению позиций Харрис, который поддерживают женщины-доноры, также свидетельствует о том, что ее позиция как кандидата в качестве замены Байдена нестабильна.

Ранее сообщалось, что Нацкомитет Демократической партии намерен выдвинуть Джо Байдена кандидатом в президенты США.

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