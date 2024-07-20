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Дело о покушении на Ирину Фарион переквалифицировали в умышленное убийство

10:32, 20 июля 2024
Злоумышленнику теперь грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
Дело о покушении на Ирину Фарион переквалифицировали в умышленное убийство
Фото: lviv.cx.ua
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В субботу, 20 июля, Офис Генерального прокурора сообщил о переквалификации преступления, совершенного против политики и языковеда Ирины Фарион.

«В связи со смертью потерпевшей преступление переквалифицировано по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Правоохранители принимают все меры для установления и задержания нападающего», – говорится в сообщении.

Напомним, ранения, которое получила Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион.

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