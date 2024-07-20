Справу про замах на Ірину Фаріон перекваліфікували на умисне вбивство

Зловмиснику тепер загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Фото: lviv.cx.ua

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У суботу, 20 липня, Офіс Генерального прокурора повідомив про перекваліфікацію злочину, вчиненого проти політикині та мовознавиці Ірини Фаріон.

«У зв’язку зі смертю потерпілої злочин перекваліфіковано на ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення та затримання нападника», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, поранення, якого зазнала Ірина Фаріон під час замаху 19 липня, виявилися несумісними з життям.

Раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на замах на Ірину Фаріон.

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