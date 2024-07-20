Практика судів
  1. У світі

Трамп після розмови з Зеленським знову заявив про намір посадити Україну й рф за стіл переговорів

09:39, 20 липня 2024
Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Зеленським «дуже хорошою».
Трамп після розмови з Зеленським знову заявив про намір посадити Україну й рф за стіл переговорів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Після розмови з українським лідером кандидат Дональд Трамп знову повторив, що хоче «принести мир у світ», посадивши Україну і росію за стіл перемовин.

Дональд Трамп назвав розмову «дуже хорошою» і згадав, що Зеленський вітав його з номінацією та засудив замах на нього.

«Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки як, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання», – написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для цифровізації процесу надання відстрочки студентам необхідно дозволити працівникам ТЦК запитувати інформацію з інших реєстрів без дозволу людини

У Міноборони відповіли, коли студентам денної форми навчання не потрібно буде йти до ТЦК з папірцями для отримання відстрочки.

Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП

Прийшов оновити дані, але ТЦК оштрафував «заднім числом» за те, що не прийшов в 2022 році – яку позицію зайняли суди щодо відліку строків для накладення штрафів.

Більшість існуючих модулів ЄСІТС наразі є застарілими – Державна судова адміністрація

Технічний аудит ЄСІТС виявив невтішний стан модулів судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Звільнення корупціонерів – лише при викритті інших осіб та відшкодуванні збитків – керівництво НАБУ і САП озвучили умови для угод про  визнання винуватості

Законопроект про звільнення корупціонерів від відповідальності через угоди доопрацюють – Комітет провів засідання спільно з керівництвом НАБУ і САП.

«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде 3 місяці на врегулювання

У Верховної Ради буде 3 місяці, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду