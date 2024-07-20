Трамп після розмови з Зеленським знову заявив про намір посадити Україну й рф за стіл переговорів

Дональд Трамп назвав розмову з Володимиром Зеленським «дуже хорошою».

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом.

Після розмови з українським лідером кандидат Дональд Трамп знову повторив, що хоче «принести мир у світ», посадивши Україну і росію за стіл перемовин.

Дональд Трамп назвав розмову «дуже хорошою» і згадав, що Зеленський вітав його з номінацією та засудив замах на нього.

«Ціную, що президент Зеленський сконтактував зі мною, оскільки як, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу у світ мир і закінчу війну, яка забрала стільки життів і зруйнувала долі стількох невинних родин. Обидві сторони зможуть зустрітися і домовитися про угоду, яка припинить бойові дії і прокладе шлях до процвітання», – написав Трамп у своїй соцмережі TruthSocial.

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