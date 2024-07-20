Практика судів
  1. Суспільство

20 липня: яке сьогодні свято та головні події

09:21, 20 липня 2024
20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу
20 липня: яке сьогодні свято та головні події
Фото: facts.net
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У суботу, 20 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць. 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.

Також 20 липня Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.

А ще 20 липня Всесвітній день стрибка. Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року. Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічний підґрунття: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.

20 липня День шахів. Міжнародний день шахів було засновано 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Ця дата була обрана, оскільки саме 20 липня 1924 року в Парижі було засновано цю організацію.

Яке сьогодні церковне свято

20 липня в церковному календарі – день пам’яті святого славного пророка Іллі. Ім’я Ілля означає «міць Господня». Він народився близько 900 років до Різдва Христового. З малих літ він присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Ілля виступав проти ідолопоклонства та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

Календар важливих подій за 20 липня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік — реєструють торгову марку «BMW»;

1917 рік — представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік — заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік — американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — посадковий відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснює м'яку посадку на поверхню Марса.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Для цифровізації процесу надання відстрочки студентам необхідно дозволити працівникам ТЦК запитувати інформацію з інших реєстрів без дозволу людини

У Міноборони відповіли, коли студентам денної форми навчання не потрібно буде йти до ТЦК з папірцями для отримання відстрочки.

Чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП

Прийшов оновити дані, але ТЦК оштрафував «заднім числом» за те, що не прийшов в 2022 році – яку позицію зайняли суди щодо відліку строків для накладення штрафів.

Більшість існуючих модулів ЄСІТС наразі є застарілими – Державна судова адміністрація

Технічний аудит ЄСІТС виявив невтішний стан модулів судової інформаційно-телекомунікаційної системи.

Звільнення корупціонерів – лише при викритті інших осіб та відшкодуванні збитків – керівництво НАБУ і САП озвучили умови для угод про  визнання винуватості

Законопроект про звільнення корупціонерів від відповідальності через угоди доопрацюють – Комітет провів засідання спільно з керівництвом НАБУ і САП.

«Автоматичне» продовження строку тримання під вартою визнано неконституційним – у депутатів буде 3 місяці на врегулювання

У Верховної Ради буде 3 місяці, аби врегулювати у КПК питання продовження строку тримання під вартою під час воєнного стану у відповідності до рішення Конституційного Суду.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду