20 липня: яке сьогодні свято та головні події

20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу

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У суботу, 20 липня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

20 липня в Україні і світі святкують День освоєння космосу. Цей день приурочений до річниці першої пілотованої місії на Місяць. 20 липня 1969 року американські астронавти Ніл Армстронг і Базз Олдрін стали першими людьми, які ступили на поверхню Місяця. Цей день також покликаний надихати і заохочувати молодь до кар’єри в галузі космічних наук і дослідження космосу.

Також 20 липня Міжнародний день торта. Це солодке свято присвячене миру, дружбі між людьми та країнами, а також радості, яку приносить смачний торт. Вже дев’ятий рік поспіль цей день святкують на міжнародному рівні, і він став символом об’єднання через солодощі.

А ще 20 липня Всесвітній день стрибка. Це маловідоме, проте важливе оздоровче та екологічне свято, яке започатковане художником на ім’я Торстен Лаушманн 2006 року. Метою Всесвітнього дня стрибка є змінення орбіти Землі шляхом одночасного стрибка мільйонів людей. Хоча доказів впливу стрибків на орбіту немає, ця подія має екологічний підґрунття: змінення земної орбіти сприяє покращенню клімату та боротьбі з глобальним потеплінням.

20 липня День шахів. Міжнародний день шахів було засновано 20 липня 1966 року з ініціативи Міжнародної шахової федерації (ФІДЕ). Ця дата була обрана, оскільки саме 20 липня 1924 року в Парижі було засновано цю організацію.

Яке сьогодні церковне свято

20 липня в церковному календарі – день пам’яті святого славного пророка Іллі. Ім’я Ілля означає «міць Господня». Він народився близько 900 років до Різдва Христового. З малих літ він присвятив себе Богові, жив у пустелі, молився та постився. Ілля виступав проти ідолопоклонства та закликав людей повірити в Єдиного Бога.

Календар важливих подій за 20 липня:

1534 рік — у Кембриджі зареєстрували перше у світі видавництво;

1585 рік — експедиція Джона Девіса досягає південного краю Ґренландії, який було названо Землею Запустіння;

1671 рік — Петро Дорошенко розпочинає облогу Білої Церкви й вислав на Поділля наказного гетьмана, брата Григорія;

1917 рік — реєструють торгову марку «BMW»;

1917 рік — представники південно-слов'янських народів підписують Корфську декларацію про об'єднання в єдину державу — Королівство Сербів, Хорватів і Словенців;

1924 рік — засновують Міжнародну шахову федерацію;

1944 рік — заколот німецького руху опору з метою вбити Гітлера та здійснити державний переворот;

1969 рік — американський космічний корабель «Аполлон-11» здійснює першу в історії посадку на Місяць;

1976 рік — посадковий відсік американського космічного корабля «Вікінг-1» здійснює м'яку посадку на поверхню Марса.

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