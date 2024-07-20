20 июля: какой сегодня праздник и главные события

20 июля в Украине и мире празднуют День освоения космоса.

Фото: facts.net

В субботу, 20 июля, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

20 июля в Украине и мире празднуют День освоения космоса. Этот день приурочен к годовщине первой пилотируемой миссии на Луну. 20 июля 1969 г. американские астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на поверхность Луны. В этот день также призвано вдохновлять и поощрять молодежь к карьере в области космических наук и исследования космоса.

Также 20 июля Международный день торта. Это сладкий праздник, посвященный миру, дружбе между людьми и странами, а также радости, которую приносит вкусный торт. Уже девятый год подряд этот день празднуют на международном уровне и стал символом объединения из-за сладостей.

А еще 20 июля Всемирный день прыжка. Это малоизвестный, однако важный оздоровительный и экологический праздник, начатый художником по имени Торстен Лаушманн в 2006 году. Целью Всемирного дня скачка является изменение орбиты Земли путем одновременного скачка миллионов людей. Хотя доказательств влияния скачков на орбиту нет, это событие имеет экологическую основу: изменение земной орбиты способствует улучшению климата и борьбе с глобальным потеплением.

20 июля День шахмат. Международный день шахмат был основан 20 июля 1966 по инициативе Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Эта дата была выбрана, поскольку именно 20 июля 1924 г. в Париже была основана эта организация.

Какой сегодня церковный праздник

20 июля в церковном календаре – день памяти святого славного пророка Илии. Имя Илия означает «крепость Господня». Он родился около 900 лет до Рождества Христова. С малых лет он посвятил себя Богу, жил в пустыне, молился и постился. Илия выступал против идолопоклонства и призывал людей поверить в Единого Бога.

Календарь важных событий за 20 июля:

1534 год — в Кембридже зарегистрировали первое в мире издательство;

1585 год — экспедиция Джона Дэвиса достигает южного края Гренландии, который был назван Землей Запустения;

1671 год — Петр Дорошенко начинает осаду Белой Церкви и выслал на Подолье наказного гетмана, брата Григория;

1917 год — регистрируют торговую марку «BMW»;

1917 год — представители южно-славянских народов подписывают Корфскую декларацию об объединении в единое государство — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев;

1924 год — основывают Международную шахматную федерацию;

1944 год — мятеж немецкого движения сопротивления с целью убить Гитлера и совершить государственный переворот;

1969 год — американский космический корабль «Аполлон-11» совершает первую в истории посадку на Луну;

1976 год — посадочный отсек американского космического корабля «Викинг-1» совершает мягкую посадку на поверхность Марса.

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