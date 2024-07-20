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У Києві знесли Садибу Зеленських — історичну будівлю кінця XIX століття, фото

09:03, 20 липня 2024
У столиці знесли історичну будівлю кінця XIX століття заради новобудови.
У Києві знесли Садибу Зеленських — історичну будівлю кінця XIX століття, фото
Фото: pragmatika.media
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У п’ятницю, 19 липня, у Києві знесли історичну будівлю кінця XIX століття - Садибу Зеленських.

«На вул. Кониського, 22 зносять Садибу Зеленських, 1890 р. Викликали поліцію, будем зупиняти техніку», - повідомив активіст Дмитро Перов.

Згодом він додав, що правоохоронці, які прибули на виклик, опитали ескаваторника, але нікого не затримали. За його словами, на місці історичної пам’ятки тепер мають збудувати ЖК «Тургеневъ».

Садиба Зеленських — дерев'яна, обкладена цеглою будівля, яка була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна. Це одна з найстаріших будівель вулиці.

Відома вона стала завдяки тому, що в період з 1911 по 1915 роки тут проживала сім'я заможних міщан Зеленських.

Споруду почали розбирати у 2021 році, але суспільний розголос призупинив роботи. На початку квітня 2024 року Дмитро Перов повідомив, що забудовник завісив фасад будівлі 1890 року інформаційним щитом, на якому стверджує, що історична пам'ятка не має жодної історичної або архітектурної цінності, а її збереження — псує інвестиційний клімат міста.

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