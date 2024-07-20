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Нацкомітет Демократичної партії має намір висунути Джо Байдена кандидатом в президенти США

08:45, 20 липня 2024
Лідер демократів Джеймі Гаррісон заявив про плани висунути Джо Байдена на виборах президента США-2024.
Нацкомітет Демократичної партії має намір висунути Джо Байдена кандидатом в президенти США
Фото: whitehouse.gov
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Національний комітет Демократичної партії США має намір висунути президента Джо Байдена як кандидата на президентських виборах 2024 року, незважаючи на численні заклики до глави держави зняти свою кандидатуру. Про це заявив голова Демократичного національного комітету Джеймі Гаррісон, передає abcnews.

«Завдяки вам кожен виборець у цій країні матиме рівну можливість проголосувати за наших кандидатів. Джо Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс будуть переобрані завдяки вам», — сказав Гаррісон під час звернення до Національного комітету Демократичної партії.

Зазначається, що голосування розпочнеться не раніше 1 серпня та має бути завершено до 7 серпня. Точна дата початку може бути встановлена ​​лише після того, як Комітет прийме поточний пакет правил.

Раніше стало відомо, що чинний президент США Джо Байден запевнив, що не планує знімати свою кандидатуру із президентських перегонів. Зокрема, він заявив, що вважає себе найкращим суперником для Дональда Трампа та має шанси перемогти його.

Також Байден заявив, що він «на коні», та готовий до нових дебатів з Трампом у вересні.

Додамо, що лідери комітету Демпартії США планують затвердити Байдена кандидатом на посаду президента вже в липні.

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