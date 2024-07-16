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Лідери комітету Демпартії США планують затвердити Джо Байдена кандидатом на посаду президента вже в липні

17:33, 16 липня 2024
Процес має розпочатися 19 липня.
Лідери комітету Демпартії США планують затвердити Джо Байдена кандидатом на посаду президента вже в липні
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Лідери національного комітету Демократичної партії прагнуть почати процес, який би офіційно оформив висунення Джо Байдена як кандидата до кінця липня, незважаючи на те, що демократи залишаються гостро розділеними щодо його кандидатури.  Про це повідомляє The New York Times.

Цей крок оформив би Байдена як кандидата в той момент, коли демократи ламають голову, чи варто йому знову балотуватися після його поганих результатів на дебатах.

Так, він має бути затверджений через віртуальне поіменне голосування, за кілька тижнів до Національного з’їзду Демократичної партії в серпні.

Але оскільки Байден стикається з постійними сумнівами з боку своєї партії, деякі делегати, залучені до закулісного бюрократичного процесу, прагнуть припинити публічні розмови про його майбутнє, які розгортаються під час гострої боротьби за виборчу кампанію.

Не всі погоджуються: група демократів з Палати представників, які сумніваються, чи варто йому просуватися вперед, намагається згуртувати підтримку зміни шляху висування, щоб врахувати потенційні проблеми на з’їзді. Донори висували ідеї, які відкрили б двері для інших кандидатів, але інсайдери партії відкинули ці пропозиції як химерні.

Процес фактично розпочнеться, коли регламентний комітет Національного з’їзду Демократичної партії збереться під час відеодзвінка 19 липня, а потім інша партійна група 21 липня. Очікується, що всі з понад 4000 делегатів почнуть голосувати вже 22 липня, а сам процес, який, імовірно, займе близько тижня.

Очікується, що після цього комітет швидко проведе поіменне голосування – традиція, яка зазвичай відбувається на залі з’їзду, але цього року проводиться практично.

Інсайдери від Демократичної партії кажуть, що очікують, що переважна більшість делегатів від партії — можливо, навіть 80 відсотків — підтримає висунення пана Байдена. Тим не менш, немає жодних гарантій щодо того, як делегати відреагують на цей план, і чи можуть вони поступитися під тиском законодавців-демократів і донорів.

Процедура не змінить реальності позиції Байдена: згідно з правилами партії, його можна замінити як кандидата, лише якщо він погодиться вийти з перегонів сам.

Але Джо Байден під час інтерв’ю NBC News , яке вийшло в ефір у понеділок, повторив, що він не виходить із перегонів.

«Дивіться, 14 мільйонів людей проголосували за те, щоб я став кандидатом від Демократичної партії, добре?» сказав він «Я дослухаюся до них».

Якщо Байден вибув би із перегонів після завершення з’їзду партії, відповідальність за його заміну лягла б на вузьке коло партійних інсайдерів, до якого входять керівники основних комітетів Демократичної партії.

 

Як повідомлялося, Дональд Трамп 15 липня офіційно зібрав достатню кількість голосів делегатів Національного зʼїзду Республіканської партії, аби стати єдиним кандидатом на виборах президента США.

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