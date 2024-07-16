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КСУ перевірить конституційність приписів щодо відшкодування витрат за навчання у ВНЗ із спецумовами навчання, які підготовлюють поліцейських

17:27, 16 липня 2024
КСУ отримав конституційне подання Верховного Суду стосовно відшкодування витрат за навчання у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
КСУ перевірить конституційність приписів щодо відшкодування витрат за навчання у ВНЗ із спецумовами навчання, які підготовлюють поліцейських
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Конституційний Суд України повідомив, що 15 липня отримав конституційне подання Верховного Суду щодо конституційності приписів пункту 3 Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року № 261 (в частині, якою передбачено, що відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов’язаних з грошовим забезпеченням). Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Цей Порядок визначає механізм відшкодування особами, які навчалися за денною формою навчання за державним замовленням у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських, витрат, пов’язаних з їх утриманням у таких закладах, з відповідних підстав.

Так, абзацами першим та другим пункту 3 Порядку № 261 визначено, що відшкодування здійснюється в розмірі витрат, пов’язаних з грошовим, продовольчим, речовим, медичним забезпеченням.

Отже, Верховний Суд просить перевірити на відповідність приписам частин першої та четвертої статті 43 Конституції України приписи пункту 3 цього Порядку.

Наразі зазначене конституційне подання розподілено судді-доповідачу.

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