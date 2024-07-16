У Києві до ТЦК прийшов чоловік, якого вважали померлим: подробиці історії

Чоловік, якого вважали померлим, звернувся в ЦВК, але з відти його направили в ТЦК.

У Києві до територіального центру комплектування та соціальної підтримки прийшов чоловік, якого вважали померлим, передає телеканал «Київ».

Зазначається, що у 2001 році сталася помилка, коли чоловік оновлював свої дані.

«Оновився я 2.07 через «Резерв+». Все нормально, документ отримав, читаю: не військово зобов'язаний. Причина – померлий, виключений зі списку. Після цього звертався в ЦВК, вони сказали, що вони нічим не можуть допомогти, тільки сюди, в ТЦК, і доказувати, що ти живий», — розповів чоловік.

Також він додав, що у ТЦК вже відкорегували інформацію, що живий, вже пішли оновлення по реєстру.

«сказали, що потрібно перереєструватись у «Резерв+» і можна затягнути новий документ ,який зараз у мене є, роздрукований, з QR-кодом, з обліковою спеціальністю», - додав чоловік.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, чи може ТЦК штрафувати чоловіків, які нині оновили дані за те, що вони в свій час порушили правила військового обліку, і як суди рахують строки у зв’язку зі змінами до КУпАП.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

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