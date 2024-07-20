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Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом

08:27, 20 липня 2024
Володимир Зеленський і Дональдом Трампом під час розмови домовилися про особисту зустріч.
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом
Фото: cnn.com
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Про це український лідер повідомив на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами Президента, їхня розмова відбулася «щоб привітати його з висуненням від Республіканської партії та засудити шокуючу спробу вбивства в Пенсільванії».

«Я побажав йому сил і абсолютної безпеки в майбутньому», - написав Зеленський.

Також він відзначив «життєво важливу двопартійну та двопалатну підтримку США у захисті свободи та незалежності нашої нації».

«Україна завжди буде вдячна Сполученим Штатам за допомогу у зміцненні нашої спроможності протистояти російському терору. Щодня тривають російські напади на наші міста та села», - йдеться в публікації Зеленського.

Крім того, Президент України поінформував про домовленість «із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим».

У свою чергу Трамп прокоментував розмову на своїй сторінці у мережі Truthsocial: «Я вдячний президенту Зеленському за його звернення, тому що я, як наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала так багато життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей.

Обидві сторони зможуть зібратися разом і домовитися про угоду, яка покладе край насильству і прокладе шлях до процвітання».

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