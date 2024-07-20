Практика судов
  1. В Украине

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

08:27, 20 июля 2024
Владимир Зеленский и Дональдом Трампом в ходе разговора договорились о личной встрече.
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом
Фото: cnn.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Президента, их разговор состоялся «чтобы поздравить его с выдвижением от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании».

«Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», - написал Зеленский.

Также он отметил «жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации».

«Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села», - говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, Президент Украины проинформировал о договоренности «с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».

В свою очередь Трамп прокомментировал разговор на своей странице в сети Truthsocial: «Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла так много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей.

Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета, и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП

Пришел обновить данные, но ТЦК оштрафовал «задним числом» за то, что не пришел в 2022 году – какую позицию заняли суды по отсчету сроков наложения штрафов.

Большинство существующих модулей ЕСИТС уже устарели – Государственная судебная администрация

Технический аудит ЕСИТС выявил неутешительное состояние модулей судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Освобождение коррупционеров – только при разоблачении других лиц и возмещении ущерба – руководство НАБУ и САП озвучили условия для соглашений о признании виновности

Законопроект об освобождении коррупционеров от ответственности через соглашения доработают – Комитет провел заседание совместно с руководством НАБУ и САП.

«Автоматическое» продление срока содержания под стражей признано неконституционным – у депутатов будет 3 месяца на урегулирование

У Верховной Рады будет 3 месяца, чтобы урегулировать в УПК вопрос продления срока содержания под стражей во время военного положения в соответствии с решением Конституционного Суда.

Общая численность Службы дисциплинарных инспекторов будет составлять 52 человека – Совет правосудия

Служба дисциплинарных инспекторов начнет свою деятельность в октябре, но при условии, что для нее найдут помещение площадью от 600 до 1000 квадратных метров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валентина Юрченко
    Валентина Юрченко
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Мельник
    Олександр Мельник
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду