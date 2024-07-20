Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Дональдом Трампом

Владимир Зеленский и Дональдом Трампом в ходе разговора договорились о личной встрече.

Фото: cnn.com

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом. Об этом украинский лидер сообщил на своей странице в соцсети X.

По словам Президента, их разговор состоялся «чтобы поздравить его с выдвижением от Республиканской партии и осудить шокирующую попытку убийства в Пенсильвании».

«Я пожелал ему сил и абсолютной безопасности в будущем», - написал Зеленский.

Также он отметил «жизненно важную двухпартийную и двухпалатную поддержку США в защите свободы и независимости нашей нации».

«Украина всегда будет благодарна Соединенным Штатам за помощь в укреплении нашей возможности противостоять российскому террору. Каждый день продолжаются российские нападения на наши города и села», - говорится в публикации Зеленского.

Кроме того, Президент Украины проинформировал о договоренности «с президентом Трампом обсудить во время личной встречи, какие именно шаги могут сделать мир честным и действительно продолжительным».

В свою очередь Трамп прокомментировал разговор на своей странице в сети Truthsocial: «Я благодарен президенту Зеленскому за его обращение, потому что я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая унесла так много жизней и разрушила бесчисленное количество невинных семей.

Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию».

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