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Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения

08:09, 20 июля 2024
Языковед Ирина Фарион, на которую покушались 19 июля, скончалась в больнице.
Ирина Фарион скончалась в больнице после покушения
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Ранения, которое получила политик и языковед Ирина Фарион во время покушения 19 июля, оказались несовместимыми с жизнью. Об этом сообщила руководитель анестезиологической службы Первого медобъединения Львова Наталья Матолинец.

«К сожалению, несмотря на все усилия медиков, несмотря на все реанимационные меры, спасти жизнь Ирины Фарион не удалось. Пациентка скончалась. Она поступила к нам в критическом состоянии с тяжелой проницаемой огнестрельной травмой головного мозга. Ее сразу было взято в операционную, проведено операцию и даже переведено в реанимационное отделение для продолжения лечения, однако сердце пациентки не выдержало. К сожалению, в данной ситуации медицина оказалась бессильной», – рассказала врач.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион.

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