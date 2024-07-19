Зеленский о покушении на Фарион: врачи борются за ее жизнь, нападающего ищут

Владимир Зеленский отметил, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на покушение на Ирину Фарион, которое произошло 19 июля.

По его словам, Министр внутренних дел Игорь Клименко и руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк оперативно докладывают о розыске нападающего на Ирину Фарион.

«Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления.

Врачи борются за жизнь Ирины Фарион», – заявил Глава государства.

Также Зеленский добавил, что любое насилие заслуживает только осуждения и каждый, кто виноват в этом нападении, должен понести полную ответственность.

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