Полиция подтвердила информацию о покушении на Ирину Фарион

В настоящее время во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника.

Фото: ukranews.com

Как известно, 19 июля во Львове по улице Масарика,3 стреляли в языковед Ирину Фарион.

Позже полиция Львовской области подтвердила, что неизвестный 19 июля стрелял в общественного деятеля, но не назвали ее фамилию.

Правоохранители рассказали, что 19 июля, в 19.30 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что на улице Масарика во Львове неизвестный мужчина стрелял в прохожую.

«Правоохранители установили личность раненой, 60-летней львовянки. Она была госпитализирована с огнестрельным ранением головы», - говорится в сообщении.

По данным полиции во Львове и на территории области проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, к которой задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины.

По данным УП, Ирина Фарион находится в больнице по ул. Топольная в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что Львовский апелляционный суд постановил восстановить Ирину Фарион в должности профессора университета.

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