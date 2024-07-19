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Суд ООН признал, что израильские поселения на палестинских территориях незаконны

20:31, 19 июля 2024
Коллегия из 15 судей заявила, что «злоупотребление Израилем своим статусом оккупационного государства» делает его присутствие на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме незаконным.
Суд ООН признал, что израильские поселения на палестинских территориях незаконны
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В пятницу, 19 июля, Международный суд ООН в консультативному заключению постановил, что поселенческая политика Израиля на оккупированном им Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме нарушает международное право, передает агентство АР.

В заключении, которое зачитал председатель Суда ООН, сказано, что размещение Израилем поселенцев на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также сохранение Израилем их присутствия там «противоречит статье 49 IV Женевской конвенции».

Израиль захватил Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа в результате войны 1967 года. Он считает Западный берег спорной территорией, будущее которой должно быть решено путем переговоров, и аннексировал Восточный Иерусалим в одностороннем порядке, что международное сообщество не признает.

Суд указал на широкий перечень политических мер, в частности строительство и расширение израильских поселений на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме, использование природных ресурсов региона, аннексию и установление постоянного контроля земель и дискриминационной политики против палестинцев.

Коллегия из 15 судей заявила, что «злоупотребление Израилем своим статусом оккупационного государства» делает его присутствие на тех территориях незаконным. В заключении отметили, что дальнейшее присутствие страны будет «незаконным» и должно быть прекращено как можно скорее.

На это решение суда отреагировал израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху.

«Еврейский народ не является оккупантом на своей собственной земле, в том числе в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в Иудее и Самарии – нашей исторической родине. Ни одно абсурдное мнение в Гааге не может отрицать эту историческую правду или законное право израильтян жить в своих общинах на родине наших предков», — заявил политик.

Консультативное заключение суда не является юридически обязательным, но все еще имеет значительный политический вес. Это первый случай, когда Международный суд высказал позицию по поводу 57-летней оккупации.

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