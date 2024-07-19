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Суд ООН визнав, що ізраїльські поселення на палестинських територіях незаконні

20:31, 19 липня 2024
Колегія з 15 суддів заявила, що «зловживання Ізраїлем своїм статусом окупаційної держави» робить його присутність на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі незаконною.
Суд ООН визнав, що ізраїльські поселення на палестинських територіях незаконні
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У п’ятницю, 19 липня, Міжнародний суд ООН у консультативному висновку постановив, що поселенська політика Ізраїлю на окупованому ним Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі порушує міжнародне право, передає агентство АР.

У висновку, який зачитав голова Суду ООН, йдеться, що розміщення Ізраїлем поселенців на Західному березі річки Йордан і в Єрусалимі, а також збереження Ізраїлем їхньої присутності там «суперечить статті 49 IV Женевської конвенції».

Ізраїль захопив Західний берег річки Йордан, Східний Єрусалим і сектор Гази в результаті війни 1967 року. Він вважає Західний берег спірною територією, майбутнє якої має бути вирішене шляхом переговорів, та анексував Східний Єрусалим в односторонньому порядку, що міжнародна спільнота не визнає.

Суд вказав на широкий перелік політичних заходів, зокрема будівництво та розширення ізраїльських поселень на Західному березі річки Йордан і в Східному Єрусалимі, використання природних ресурсів регіону, анексію та встановлення постійного контролю щодо земель та дискримінаційної політики проти палестинців.

Колегія з 15 суддів заявила, що «зловживання Ізраїлем своїм статусом окупаційної держави» робить його присутність на тих територіях незаконною. У висновку зазначили, що подальша присутність країни буде «незаконною» і має бути припинена якомога швидше.

На це рішення суду відреагував ізраїльський премʼєр-міністр Беньямін Нетаньягу.

«Єврейський народ не є окупантом на своїй власній землі, в тому числі в нашій вічній столиці Єрусалимі, ані в Юдеї та Самарії — нашій історичній батьківщині. Жодна абсурдна думка в Гаазі не може заперечити цю історичну правду чи законне право ізраїльтян жити у своїх власних громадах на батьківщині наших предків», — заявив політик.

Консультативний висновок суду не є юридично обов’язковим, але все ще має значну політичну вагу. Це перший випадок, коли Міжнародний суд висловив позицію щодо 57-річної окупації.

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