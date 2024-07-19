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Поліція підтвердила інформацію про замах на Ірину Фаріон

20:40, 19 липня 2024
Наразі у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція щодо затримання зловмисника.
Поліція підтвердила інформацію про замах на Ірину Фаріон
Фото: ukranews.com
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Як відомо, 19 липня у Львові на вулиці Масарика,3 стріляли у мовознавицю Ірину Фаріон.

Згодом поліція Львівської області підтвердила, що невідомий 19 липня стріляв у громадську діячку, але не назвали її прізвище.

Правоохоронці розповіли, що 19 липня, о 19:30 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Масарика у Львові невідомий чоловік стріляв у перехожу.

«Правоохоронці встановили особу пораненої, 60-річної львівʼянки. Їі було госпіталізовано з вогнепальним пораненням голови», - говориться у повідомленні.

За даними поліції у Львові та на території області проводиться спеціальна поліцейська операція щодо затримання зловмисника, до якої задіяні співробітники усіх служб та підрозділів поліції Львівщини.

Оновлено 21:10

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що напад на Ірину Фаріон кваліфіковано як замах на умисне вбивство. Стан потерпілої тяжкий, лікарі борються за її життя.

За його словами, поліція, інші необхідні служби працюють на місці стрільби. Мають покази свідків, опрацьовують дані з камер відеоспостереження.

«Розкриття злочину в активній фазі. Систематично отримую доповіді від керівництва поліції про вжиті заходи та встановлені обставини.

Якщо у вас є будь-яка інформація про обставини скоєння цього злочину, повідомляйте поліції. Ці дані мають бути правильно зафіксовані та ретельно перевірені», - повідомив він.

У ОГП додали, що за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом замаху на умисне вбивство громадської діячки, колишньої народної депутатки України VII скликання (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України).

Раніше ми писали, що Львівський апеляційний суд постановив поновити Ірину Фаріон на посаді професорки університету.

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