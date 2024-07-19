В Минобороны Польши сообщили, как будут формировать украинский легион

В Минобороны Польши заявили, что искать граждан Украины для украинского легиона не будут.

Фото: 24tv.ua

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский рассказал об особенностях формирования украинского легиона. Об этом он сказал в эфире «Польского радио».

По словам Залевского, искать украинцев польская сторона не будет, потому что двустороннее соглашение о безопасности между государствами не предусматривает никаких дополнительных обязательств для Варшавы.

«Польское государство не принимает никакого участия в этом процессе, потому что не может, по закону. Поэтому набор будет проходить с помощью украинских консульских учреждений», – сказал замминистра.

Залевский отметил, что добровольцы станут частью украинской армии «по украинским правилам в украинских консульских учреждениях», а на польской территории «пройдут базовую обучение, которую обеспечит польская армия». «Обязанности, с точки зрения оснащения, будут четко распределены между тем, что предлагает польская сторона, и тем, что гарантирует украинская сторона», - добавил чиновник.

После завершения учений легион отправится в Украину на задание, его будет иметь право на возвращение, потому что «это также важно, чтобы после прохождения военной службы они смогли вернуться туда, откуда они уехали, туда, где они покинули свои семьи», добавил Залевский.

Как ранее стало известно, инициатива получила значительный резонанс среди украинской общины в Польше.

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