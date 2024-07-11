В Украинский легион в Польше уже подали заявки несколько тысяч человек – Сикорский

Несколько тысяч человек уже зарегистрировались для участия в легионе украинцев в Польше.

Источник фото: Сергей Супинский / AFP

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что уже несколько тысяч человек зарегистрировались для участия в Украинском легионе – новом добровольческом военном подразделении – в Польше. Об этом он сказал на мероприятии NATO Public Forum в рамках саммита Альянса в Вашингтоне, пишет «Интерфакс-Украина».

Глава МИД отметил, что в Польше начинают готовить первую украинскую бригаду, состоящую из добровольцев в этой стране, где, добавил глава Радослав Сикорский, насчитывается до миллиона украинцев обоих полов.

«И несколько тысяч из них уже зарегистрировались для участия в этом призыве. И что интересно, многие из них действительно хотят служить и ротировать своих соотечественников, но они говорят: мы не хотим быть отправлены в бой, не будучи должным образом обучены и экипированы», – отметил Сикорский.

По его словам, Польша займется обучением и экипировкой, чтобы впоследствии они отправились в Украину как подразделение с правом возвращения в Польшу после прохождения ротации.

«Если бы так поступила каждая европейская страна, у Украины было бы несколько бригад», – отметил он.

Как ранее стало известно, инициатива получила значительный резонанс среди украинской общины в Польше.

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