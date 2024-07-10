Украинцы в Польше готовы присоединиться к Украинскому легиону, – результаты опроса

Сотни украинцев присоединились бы к Украинскому легиону, который будет формироваться при поддержке Варшавы.

Источник фото: RMF24

Сотни украинцев в Польше выразили желание присоединиться к Украинскому легиону, формирование которого договорились между Киевом и Варшавой, сообщает польское агентство RMF24.

Согласно информации издания, эта инициатива получила значительный резонанс среди украинской общины в Польше, хотя официально о наборе в легион еще не объявлялось. Несмотря на это, уже много украинцев согласились стать частью подразделения, а в целом даже несколько тысяч человек могут подать заявки на присоединение.

По информации RMF24, польские части легиона готовы принять желающих и обеспечить их необходимым снаряжением, которое будет финансировать Польша. Детальные планы по дислокации военных пока согласовываются, но вероятно, украинских военнослужащих направят на те базы, где уже имеет место подготовка их соотечественников.

Кроме того, Польша активно сотрудничает с другими странами ЕС, убеждая их в необходимости инвестировать в обучение и снаряжение Украинского легиона, что будет способствовать укреплению европейской безопасности.

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