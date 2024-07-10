От $5000 до $16000 за поездку на зерновозе: на границе с Молдовой поймали 23 «туристов»

Очередная партия из 23-х нарушителей пыталась пересечь границу.

Источник фото: ГПСУ

В приграничных районах снова обнаружили попытку незаконного пересечения границы: 23 мужчины пытались пробраться в Молдову на зерновозе. По данным Госпогранслужбы Украины, группу нарушителей пограничники задержали при попытке переправы через границу.

Соратник организатора незаконной схемы подвез мужчин к приграничью, где они планировали продолжить путь пешком. По информации от ГПСУ, за такую "экскурсию" "туристы" должны были заплатить от $5000 до $16000 каждый. Однако их планы разрушили пограничные службы, которые оперативно реагируют на попытки незаконного пересечения границы.

Всем участникам этой нелегальной акции составили административные протоколы. Сейчас идет расследование для установления лиц, которые могли быть причастны к организации этой незаконной переправы.

Ранее мужчина спрыгнул с поезда в Польшу и получил тяжелые травмы.

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