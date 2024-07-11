За $3 000 хотел попасть за границу: в Одесской области уклонист пытался подкупить пограничника

Мужчину задержали при передаче средств охраннику границы.

Фото: dpsu.gov.ua

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что в Одесской области задержали 36-летнего гражданина Украины, который попытался подкупить пограничника.

Злоумышленника поймали на горячем, во время передачи военнослужащему неправомерного вознаграждения в размере 3 тыс. долларов США на заброшенной ферме одного из сел Белгород-Днестровского района.

«За эти средства военнообязанный мужчина планировал «решить вопрос» в незаконном пересечении государственной границы вне пункта пропуска. На «легкий заработок» пограничник не согласился и доложил об этом руководству», – заявили в ГПСУ.

Правоохранители задокументировали факт незаконной сделки при непосредственной передаче средств охраннику границы.

Фигурант был задержан и сообщили ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.