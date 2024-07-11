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Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого экстрадировали из Чехии

09:38, 11 июля 2024
Мужчину, задержанного в прошлом месяце в Чехии, передали 10 июля властям Германии.
Убийство 9-летней украинки в Германии: подозреваемого экстрадировали из Чехии
Источник фото: AFP
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36-летнего гражданина Молдовы, подозреваемого в убийстве 9-летней украинки Валерии в Германии, передано немецкой стороне. Об этом сообщили в управлении полиции немецкого города Хемниц.

Мужчину, задержанного в прошлом месяце в Чехии, передали 10 июля властям Германии, он предстал перед следованным судьей в районном суде Хемница. Согласно выданному ранее ордеру на арест, подозреваемого заключили под стражу.

Он не комментировал предъявленные против него обвинения, пишут в полиции.

Валерия жила в Германии с матерью с 2022 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», девочка вышла из дома 3 июня и должна была проехать на автобусе около двух километров в школу.

Семья обратилась в полицию с заявлением об исчезновении ребенка вскоре после того, как девочка вовремя не вернулась из школы. Впоследствии выяснилось, что на уроках ее тоже не было.

12 июня полиция подтвердила гибель девочки после экспертизы тела, найденного в лесу неподалеку от ее дома. Дело расследуют как убийство.

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