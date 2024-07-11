Убивство 9-річної українки в Німеччині: підозрюваного екстрадували з Чехії

Чоловіка, затриманого минулого місяця в Чехії, передали 10 липня владі Німеччини.

Джерело фото: AFP

36-річного громадянина Молдови, підозрюваного у вбивстві 9-річної українки Валерії в Німеччині, передали німецькій стороні. Про це повідомили в управлінні поліції німецького міста Хемніц.

Чоловіка, затриманого минулого місяця в Чехії, передали 10 липня владі Німеччини, він постав перед слідчим суддею в районному суді Хемніца. Відповідно до виданого раніше ордеру на арешт, підозрюваного взяли під варту.

Він не коментував висунуті проти нього звинувачення, пишуть у поліції.

Валерія жила у Німеччині з мамою з 2022 року.

Як писала «Судово-юридична газета», дівчинка вийшла з дому 3 червня та мала проїхати на автобусі близько двох кілометрів до школи.

Сім'я звернулася до поліції із заявою про зникнення дитини невдовзі після того, як дівчинка вчасно не повернулася зі школи. Згодом з'ясувалося, що на уроках її також не було.

12 червня поліція підтвердила загибель дівчинки після експертизи тіла, знайденого у лісі неподалік її дому. Справу розслідують як вбивство.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.