Трамп та Орбан планують зустрітися у Флориді після саміту НАТО — ЗМІ

Після завершення саміту НАТО очільник Угорщини відвідає маєток Трампа.

Джерело фото: globallookpress.com

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрінеться з колишнім президентом Дональдом Трампом у Флориді. Цей візит відбудеться менше, ніж через тиждень після розмови з путіним у москві. Про це за інформацією джерел пише «Bloomberg».

«Цей візит, ймовірно, посилить побоювання, що угорський лідер працює посередником між путіним і Трампом», - зазначають у виданні.

Після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Орбан поїде до Трампа на курорт Мар-а-Лаго.

За словами оточення Трампа, ймовірний кандидат від Республіканської партії не просив прем'єра Угорщини закласти основу для якоїсь мирної угоди, а зустріч буде носити неформальний характер.

Минулого разу вони бачилися у березні, коли Трамп влаштував Орбану екскурсію по своїй резиденції і розкішну вечерю, а також зустріч зі своїми радниками.

Президент США Джо Байден тоді заявив, що Орбан «не вважає, що демократія працює» і «шукає диктатури».

Нагадаємо, що посли 27 країн Європейського Союзу у Брюсселі мали зібратися для обговорення поведінки та дій Угорщини, які особливо проявилися після початку її головування у Раді ЄС.

Також Президент Володимир Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та рф.

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