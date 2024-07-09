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У Євросоюзі 10 липня обговорять самодіяльну «мирну місію» прем'єра Угорщини Віктора Орбана

16:00, 9 липня 2024
Посли ЄС зберуться для обговорення дій угорського уряду на початку головування Угорщини в Раді ЄС.
У Євросоюзі 10 липня обговорять самодіяльну «мирну місію» прем'єра Угорщини Віктора Орбана
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Посли 27 країн Європейського Союзу 10 липня зберуться у Брюсселі для обговорення поведінки та дій Угорщини, які особливо проявилися після початку її головування у Раді ЄС. Про це повідомляє «Голос Америки».

Вказується, що відповідна нарада має відбутися з ініціативи Польщі після того, як угорський прем'єр Віктор Орбан одразу після початку головування у Раді ЄС здійснив візити до рф та Китаю.

Сам Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня - на другий день після офіційного початку угорського головування в ЄС.

Угорський прем’єр подав суперечливі пояснення своєї ролі, визнаючи з одного боку, що він не був уповноважений ЄС на переговори і наголошуючи, що діяв як суверенний керівник своєї держави.

Але водночас Орбан підкреслив, що його діяльність пов'язана з головуванням Угорщини в ЄС і він говорить про намагання впливати на європейську політику й змінити курс, визначений більшістю країн Євросоюзу.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики й безпеки Жозеп Борель в день перебування угорського прем’єр-міністра в москві оприлюднив заяву, в якій підкреслив, що той візит відбувався «виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною і рф».

«Прем'єр-міністр Орбан не отримував жодного мандату від Ради ЄС на відвідування Москви. Позиція ЄС щодо загарбницької війни рф проти України відображена в багатьох висновках Європейської Ради. Така позиція виключає офіційні контакти між ЄС і президентом Путіним. Таким чином прем’єр-міністр Угорщини не представляє ЄС у жодній формі», - підкреслено в заяві.

Раніше Президент Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та рф.

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