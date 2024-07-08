Президент Зеленський пояснив, чому Орбан не може бути посередником між Україною та рф

Володимир Зеленський вважає, що посередниками у мирних переговорах можуть бути лише ті країни, які можуть серйозно впливати на режим путіна.

Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський не вважає, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан може зіграти роль посередника у мирному врегулюванні конфлікту між Україною та рф. Про це він сказав на спільному брифінгу з Дональдом Туском у Варшаві.

За словами Зеленського, він не знав про плани Орбана зустрітися з путіним відразу після візиту до Києва.

"Що стосується прем'єр-міністра Орбана, він був у Києві, після цього полетів у москву. Я не знав про те, що він летить у москву, це його незалежний вибір. Що стосується того, чи може він бути посередником… Немає ніякого посередництва між рф та Україною", – наголосив Президент.

Він додав, що посередниками можуть бути тільки "серйозні сильні союзи" або навіть весь світ, який може змусити росію зупинити цю війну.

Глава держави вважає, що США, Китай і ЄС могли би змусити рф припинити війну.

Президент зазначив, що тому й було запропоновано можливість, як тиснути на росію і як зупинити путіна.

"А для цього треба об'єднати всі сили. Він не поважає тих, хто слабкий. І навіть, якщо він зустрічається з тією чи іншою державою - це не значить, що він хоче закінчити війну. Він хоче продемонструвати якісь кроки. Але, за цією демонстрацією, завжди у нього йде кривава демонстрація, яку він і продемонстрував сьогодні зранку в Україні", - наголосив Зеленський.

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