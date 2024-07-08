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У газетах Голос України та Урядовий кур'єр опубліковано оголошення про скликання з'їзду суддів

17:06, 8 липня 2024
З міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів буде повідомлено делегатам з'їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.
У газетах Голос України та Урядовий кур'єр опубліковано оголошення про скликання з'їзду суддів
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У газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» від 6 липня 2024 року опубліковано оголошення про скликання Радою суддів України ХХ чергового з'їзду суддів України. Про це повідомила Рада суддів України.

Відповідно до частини шостої статті 130 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» оголошення про скликання з’їзду суддів України та питання, що виносяться на його розгляд, мають бути опубліковані в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр» не пізніше як за тридцять днів до початку роботи з’їзду, а згідно з частиною сьомою статті 130 згаданого Закону в разі, коли з'їзд скликається для обрання членів Вищої ради правосуддя або ВККС України, оголошення має бути опубліковане не пізніше як за 45 днів до початку роботи з'їзду.

Згідно з рішенням Ради суддів України від 21.06.2024 року №16 на порядок денний ХХ позачергового з’їзду суддів України винесено питання: «Про обрання членів Вищої ради правосуддя» та «Про призначення судді Конституційного Суду України», а проведення з'їзду призначено на 18 вересня (19 вересня-резервний день) 2024 року.

З міркувань безпеки про місце проведення ХХ чергового з’їзду суддів України буде повідомлено делегатам з'їзду не пізніше, ніж за два тижні до дати його проведення.

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