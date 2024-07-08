«Я твердо налаштований залишитися в цих перегонах» - Джо Байден написав офіційного листа демократам

Байден написав листа членам Демократичної партії про те, що залишається у виборчих перегонах.

Президент Джо Байден намагається запобігти новим внутрішньопартійним закликам вийти з виборчих перегонів. Так, 8 липня він надіслав лист членам Демократичної партії, у якому рішуче заявив, що він продовжуватиме працювати як запланований кандидат від партії.

«Я твердо налаштований залишитися в цій гонці, вести цю гонку до кінця і перемогти Дональда Трампа», — сказав він у листі до законодавців.

Як зазначає Politico, за 24 години до цього четверо високопоставлених демократів під час приватної розмови з керівництвом Демократичної партії заявили, що Байден має піти у відставку. У понеділок, коли Конгрес повернувся після канікул 4 липня, Байден і його кампанія намагалися знизити занепокоєння законодавців.

Багато законодавців-демократів не приховували, що у них є сумніви щодо того, чи зможе він перемогти Трампа в листопаді та залишитися на посаді ще чотири роки. Кілька демократів публічно закликали Байдена піти у відставку, і очікується, що найближчими днями ця кількість зросте, вказує видання.

Нижче наводимо лист Джо Байдена.

Автор: Наталя Мамченко

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