У Києві рух поїздів «червоною» лінією метро відновлений у звичайному режимі

Перед цим на коліях виявили небезпечні предмети після обстрілу.

Після сьогоднішнього ракетного удару по Києву на "червоній" лінії метро виявили небезпечні предмети на коліях.

"Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Виявлені й вилучені небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів", - повідомили у КМДА.

Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень.

Раніше ми писали, що у столиці поїзди «червоної» лінії метро курсували від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».

Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.

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