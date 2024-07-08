У Києві рух поїздів «червоною» лінією метро відновлений у звичайному режимі

Після сьогоднішнього ракетного удару по Києву на "червоній" лінії метро виявили небезпечні предмети на коліях.
"Обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Виявлені й вилучені небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів", - повідомили у КМДА.
Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень.
Раніше ми писали, що у столиці поїзди «червоної» лінії метро курсували від станції «Академмістечко» до «Арсенальної».
Нагадаємо, 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.
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