У Києві зросла кількість жертв у результаті падіння уламків російської ракети на медзаклад «Ісіда», відео

У столиці 7 людей загинули внаслідок падіння уламків на медичний центр.

Фото: ДСНС

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Як відомо, 8 липня внаслідок ворожого ракетного удару в Дніпровському районі Києва була пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, 7 людей загинули внаслідок падіння уламків на медичний центр.

«Там також є постраждалі. Пошкоджена будівля медзакладу», - сказав Кличко.

За його словами, екстрені служби працюють на місці інциденту.

Як повідомила Київська міська прокуратура, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 8 липня 2024 року збройні сили рф, в порушення законів та звичаїв війни, здійснили повторну повітряну атаку по столиці.

Раніше у ДСНС заявили, що падіння уламків було зафіксовано у Дніпровському районі та опублікували фото будівлі медцентру «Ісіда», що на вул. Раїси Окіпної.

Нагадаємо, 8 липня росіяни також завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.

Раніше у ДСНС повідомили, що падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

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