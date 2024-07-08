Не тільки «Охматдит»: у Києві пошкоджена багатоповерхова будівля медцентру — КМВА

У Києві внаслідок ракетного удару пошкоджена будівлю медцентру.

Як відомо, 8 липня ворог здійснив чергову ракетну атаку на Київ.

У КМВА повідомили, внаслідок ракетного удару в Дніпровському районі пошкоджена багатоповерхова будівлю медцентру.

«Попередньо, 4 загиблих, ще 3 травмованих. Часткова руйнація будівлі. Триває розбір завалів та пошук людей», - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, 8 липня росіяни також завдали ракетного удару по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит» в Києві.

Раніше у ДСНС повідомили, що падіння уламків зафіксовано у Деснянському, Святошинському, Голосіївському, Дніпровському, Соломʼянському, Дарницькому та Шевченківському районах міста.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.