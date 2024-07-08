Не только «Охматдет»: в Киеве повреждено многоэтажное здание медцентра — КГВА

В Киеве в результате ракетного удара повреждено здание медцентра.

Как известно, 8 июля враг совершил очередную ракетную атаку на Киев.

В КГВА сообщили, в результате ракетного удара в Днепровском районе повреждено многоэтажное здание медцентра.

«Предварительно, 4 погибших, еще 3 травмированы. Частичное разрушение здания. Продолжается разбор завалов и поиск людей», – заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Напомним, 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

Ранее в ГСЧС сообщали, что падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

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