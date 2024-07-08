В Киеве после ракетного удара разрушен подъезд дома, видео

В жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд, сообщил Виталий Кличко.

В результате мощного ракетного удара в Киеве в жилом доме на Сырце полностью уничтожен один подъезд. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

Он рассказал, что также несколько подъездов в доме сильно повреждены. В настоящее время спасатели пытаются извлечь людей из-под завалов. Остальных жителей эвакуировали. Напротив также поврежден дом.

Напомним, 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

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