В Киеве возросло количество жертв в результате падения обломков российской ракеты на медучреждение «Исида», видео

В столице 7 человек погибли в результате падения обломков на медицинский центр.

Фото: ГСЧС

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Как известно, 8 июля в результате вражеского ракетного удара в Днепровском районе Киева было повреждено многоэтажное здание медцентра.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, 7 человек погибли в результате падения обломков на медицинский центр.

«Там тоже есть пострадавшие. Повреждено здание медучреждения», - сказал Кличко.

По его словам, экстренные службы работают на месте инцидента.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 8 июля 2024 года вооруженные силы россии, в нарушение законов и обычаев войны, совершили повторную воздушную атаку по столице.

Ранее в ГСЧС заявили, что падение обломков было зафиксировано в Днепровском районе и опубликовали фото здания медцентра «Исида» на ул. Раисы Окипной.

Напомним, 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

Ранее в ГСЧС сообщали, что падение обломков зафиксировано в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах города.

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