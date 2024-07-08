Грабеж считается совершенным по предварительному сговору и тогда, когда такой сговор имеет место за несколько минут до начала совершения преступления – Верховный Суд

Конклюдентными считают молчаливые действия, из которых можно сделать вывод о действительных намерениях лица.

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Договориться о совместном совершении преступления заранее означает прийти к соглашению о его совершении до момента выполнения его объективной стороны. Такая договоренность может состояться в любой форме – устной, письменной, с помощью конклюдентных действий и т.п.

Грабеж будет считаться совершенным по предварительному сговору и тогда, когда такой сговор имел место за несколько минут до начала совершения преступления. При этом конклюдентными считают молчаливые действия, из которых можно сделать вывод о действительных намерениях лица. Об этом указал Верховный Суд в постановлении от 2 мая 2024 года по делу №344/2803/23.

Обставини справи

Двоє осіб, знаючи про наявність у потерпілого грошових коштів та мобільного телефону, попередньо домовившись між собою про відкрите їх викрадення та діючи умисно, заволоділи мобільним телефоном.

Після чого з метою заволодіння іншим майном потерпілого у результаті фізичного насильства, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з метою відкритого викрадення чужого майна вони заподіяли потерпілому легкі тілесні ушкодження. Надалі відкрито заволоділи грошовими коштами потерпілого в сумі 4 000 грн та 40 євро, а також майном на загальну суму 11 715, 86 грн.

Окрім того, після відкритого викрадення майна застосували до потерпілого фізичне насильство та насильницькі дії сексуального характеру.

Місцевий суд визнав винуватими та засудив кожного з осіб за ч. 4 ст. 186 КК, ч. 3 ст. 152 КК. Апеляційний суд залишив без зміни цей вирок. У касаційній скарзі захисник стверджує про відсутність доказів домовленості його підзахисного з братом про спільне вчинення злочину, як і того, що засуджений брав участь у нападі з метою заволодіння майном.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій. В обґрунтування позиції ККС вказує, що доводи захисника про те, що його підзахисний не брав участі у вчиненні грабежу та зґвалтуванні не є переконливими, оскільки з показань потерпілого суд встановив, що засуджені вдвох завдавали йому удари, вимагали сказати де гроші та збирали речі потерпілого у квартирі.

Кваліфікуюча ознака «за попередньою змовою групою осіб» має місце, зокрема, тоді, коли злочин спільно вчинили дві особи, які заздалегідь домовилися про його вчинення. за який саме час до початку нападу виникла домовленість між особами для кваліфікації не має значення.

Так, грабіж буде вважатися вчиненим за попередньою змовою і тоді, коли така змова мала місце за кілька хвилин до початку вчинення злочину. Суд першої інстанції з урахуванням досліджених в суді доказів встановив, що поведінка засуджених під час вчинення злочинів була узгодженою, оперативною та послідовною, а обопільність їхнього умислу підтверджується також і діями останніх. у своїх висновках суд зазначив, що засуджений не міг бути стороннім спостерігачем того, як його рідний брат протягом майже трьох годин систематично наносив потерпілому тілесні ушкодження, ґвалтував його та відкрито викрадав майно потерпілого і при цьому сам засуджений ніяк не реагував на поведінку свого брата, не перешкоджав його діям та не залишив квартиру потерпілого, а, з його слів, спокійно продовжував слухати музику.

ККС погоджується з такими висновками суду та зауважує, що домовитись про спільне вчинення злочину заздалегідь означає дійти згоди щодо його вчинення до моменту виконання його об'єктивної сторони. Як випливає з ч. 2 ст. 28 КК, домовленість повинна стосуватися спільності вчинення злочину (узгодження об'єкта злочину, його характеру, місця, часу, способу вчинення, змісту виконуваних функцій тощо). Така домовленість може відбутися у будь-якій формі – усній, письмовій, за допомогою конклюдентних дій тощо. Учасники вчинення злочину такою групою діють як співвиконавці. При цьому конклюдентними вважають мовчазні дії, з яких можна зробити висновок про дійсні наміри особи.

Автор: Наталья Мамченко

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