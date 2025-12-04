Имеет ли право выступать в судебных дебатах лицо, в отношении которого решается вопрос о применении принудительных мер медицинского характера — постановление КУС ВС

Во время судебного заседания в суде кассационной инстанции судебная палата КУС ВС выяснила, что лицо не понимает стадий хода судебного разбирательства и на вопросы суда отвечало одной заученной фразой.

Лицо, в отношении которого предполагается применение принудительных мер медицинского характера или решается вопрос об их применении, пользуется правами подозреваемого и обвиняемого, предусмотренными ст. 42 УПК Украины, в том числе правом выступать в судебных дебатах и с последним словом в объёме, который определяется характером расстройства психической деятельности или психического заболевания в соответствии с выводом судебно-психиатрической экспертизы, и осуществляет их через законного представителя и защитника, что не исключает права такого лица лично обратиться к суду после выступления законного представителя и защитника в судебных дебатах.

Предоставление такому лицу права личного выступления перед судом после провозглашения речей законного представителя и защитника в судебных дебатах, без разъяснения ему права на участие в судебных дебатах и выступления с последним словом, не составляет нарушений требований уголовного процессуального закона, которые препятствовали бы или могли бы препятствовать суду принять законное и обоснованное судебное решение.

Таких выводов пришла Вторая судебная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда в деле от 24 ноября 2025 года № 334/3871/23.

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций применили к лицу принудительные меры медицинского характера за совершение им общественно опасного деяния, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 УК Украины, в виде помещения в учреждение по предоставлению психиатрической помощи в условиях, исключающих его опасное поведение, в виде госпитализации в психиатрическое учреждение с усиленным надзором. В кассационной жалобе защитник указывал, что суд первой инстанции после стадии судебных дебатов, не предоставив лицу последнего слова, удалился в совещательную комнату, что является безусловным основанием для отмены судебных решений.

Оценивая указанные кассационные требования, судебная палата КУС ВС указала, что ст. 506 УПК Украины определяет: лицо, в отношении которого могут быть применены принудительные меры медицинского характера или решается вопрос об их применении, пользуется правами подозреваемого, обвиняемого (ст. 42 УПК Украины) и осуществляет их через законного представителя (ст. 44 УПК Украины) или защитника (ст. 52 УПК Украины).

Судебная палата констатировала, что в данном производстве права лица, к которому были применены принудительные меры медицинского характера, нарушены не были, своими правами, предусмотренными ст. 42 УПК Украины, оно пользовалось без каких-либо ограничений, реализуя их через своего представителя и защитника. С учётом характера расстройства психической деятельности лица, которое, очевидно, не понимает в полной мере всех стадий судебного разбирательства, суд предоставил ему возможность высказаться после окончания судебных дебатов. Кроме того, во время судебного заседания в суде кассационной инстанции палата убедилась в том, что лицо не понимает стадий хода судебного разбирательства и на вопросы суда отвечало одной заученной фразой.

С текстом постановления Второй судебной палаты КУС ВС от 24 ноября 2025 года по делу № 334/3871/23 (производство № 51-2553кмп24) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

