Отмена «военной паузы» исковой давности: судья ВС разъяснил ключевые изменения и судебную практику

Судья Верховного Суда объяснил, как изменилась исковая давность во время карантина, военного положения и после новых изменений.

Судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Евгений Петров выступил с докладом «Исковая давность в период военного положения: отмена приостановления и вызовы судебной практике», в котором разъяснил, как трансформировались сроки обращения в суд во время карантина, военного положения и после принятия новых законодательных изменений. Об этом сообщили в Верховном Суде.

Евгений Петров отметил, что во время карантина 2020 года сроки исковой давности были «заморожены» согласно п. 12 разд. «Переходные и заключительные положения» ГК Украины. В 2022 году к системе правового регулирования добавилось «военное» приостановление сроков. В частности, п. 19 указанного раздела предусматривал продление сроков исковой давности на период действия военного или чрезвычайного положения.

Кроме того, п. 18 разд. «Переходные и заключительные положения» ГК Украины предусматривал особенности ответственности за просрочку выполнения денежных обязательств в период действия военного или чрезвычайного положения. В частности, заемщик освобождался от обязанности уплаты неустойки (штрафа, пени) за просрочку выполнения кредитного или заемного договора, а начисленные, включая с 24 февраля 2022 года, платежи подлежали списанию кредитодателем.

Также 4 сентября 2025 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в раздел “Переходные и заключительные положения” ГК Украины относительно возобновления течения исковой давности», согласно которому п. 19 раздела исключается. Вступление закона в силу фактически отменило «военное» приостановление сроков, вернув применение общего и специальных сроков исковой давности, установленных ГК Украины.

Такое обновление привело к появлению ряда новых правовых вопросов, ответы на которые формировала судебная практика.

Какие позиции сформировал Верховный Суд

Евгений Петров, в частности, обратил внимание на постановление БП ВС от 2 июля 2025 года по делу № 903/602/24. В нем сделан вывод, что если исковая давность не истекла по состоянию на 2 апреля 2020 года, то этот срок обращения в суд сначала был продлен (до 30 июня 2023 года — на срок действия карантина, а далее до 29 января 2024 года — на срок действия военного положения), а с 30 января 2024 года течение срока обращения в суд приостановилось на период действия военного положения. Поэтому обращение в суд с требованиями о взыскании инфляционных потерь и трех процентов годовых без ограничения последними тремя годами, предшествующими подаче иска, является обоснованным, если исковая давность по таким требованиям не истекла по состоянию на 2 апреля 2020 года.

Также судья привел постановление от 14 июня 2023 года по делу № 755/13005/16-ц, в котором БП ВС пришла к выводу, что прерывание общей исковой давности по требованию о взыскании долга по основному обязательству не прерывает течение общей исковой давности по требованию об обращении взыскания на предмет ипотеки и наоборот.

Кроме того, Евгений Петров обратил внимание на постановление КГС ВС от 20 июня 2024 года по делу № 465/4217/14. Суд указал, что право на предъявление иска о недействительности завещания возникает только после смерти завещателя, и лишь с момента открытия наследства завещание может быть оспорено, вступив в наследственные правоотношения, что связывается с приобретением статуса заинтересованного лица. А в постановлении от 5 сентября 2022 года по делу № 385/321/20 ОП КГС ВС сделала вывод относительно исковой давности при подаче иска о признании недействительным свидетельства о праве на наследство.

