В Киеве движение поездов по «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме

После сегодняшнего ракетного удара по Киеву на "красной" линии метро обнаружили опасные предметы на путях.
"Обследование открытого участка "красной" линии метро завершено. Выявлены и изъяты опасные для движения поездов предметы, которые появились на путях в результате ракетных обстрелов", - сообщили в КГГА.
Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок.
Ранее мы писали, что в столице поезда «красной» линии метро курсировали от станции «Академгородок» до «Арсенальной».
Напомним, 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.
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