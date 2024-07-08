В Киеве движение поездов по «красной» линии метро возобновлено в обычном режиме

Перед этим на путях обнаружили опасные предметы после обстрела.

После сегодняшнего ракетного удара по Киеву на "красной" линии метро обнаружили опасные предметы на путях.

"Обследование открытого участка "красной" линии метро завершено. Выявлены и изъяты опасные для движения поездов предметы, которые появились на путях в результате ракетных обстрелов", - сообщили в КГГА.

Все станции наземного участка открыты для пассажирских перевозок.

Ранее мы писали, что в столице поезда «красной» линии метро курсировали от станции «Академгородок» до «Арсенальной».

Напомним, 8 июля россияне нанесли ракетный удар по Национальной детской специализированной больнице «Охматдет» в Киеве.

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