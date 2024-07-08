Наземная часть «красной» линии метро в Киеве временно не работает

Поезда «красной» линии метро курсируют от станции «Академгородок» до «Арсенальной».

В столице поезда «красной» линии метро курсируют от станции «Академгородок» до «Арсенальной». По наземной части линии метро поезда временно не курсируют. Об этом сообщили в КГГА.

«Движение поездов по наземной части от станции "Днепр" до станции "Лесная" временно не осуществляется», - сказано в сообщении.

В КГГА отметили, что ограничения в работе «красной» линии метро введены из соображений безопасности и для полного обследования открытого участка после массированного ракетного обстрела столицы.

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