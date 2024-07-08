$5000 за «билет» в Молдову: в Одесской области задержали переправщика с тремя уклонистами

На транзитном участке автодороги Одесса-Рени пограничники задержали 25-летнего жителя Одесщины, пытавшегося переправить в Молдову троих мужчин. Об этом сообщила пресс-служба Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.
Для осуществления своих противоправных намерений злоумышленник заранее решил договориться с пограничницей, предложив ей денежное вознаграждение в размере 5000 долларов США. О попытке подкупа пограничница сообщила правоохранителям.
«Последние задокументировали предоставление 2500 американских долларов фигурантам, остальную сумму он должен был предоставить после успешного трансфера», - заявили пограничники.
Там добавляют, что в ходе контроля за совершением преступления правоохранители также задержали фигуранта дела на горячем – при попытке незаконной переправки лиц за границу. С каждого своего «клиента» он должен получить до 8000 долларов.
Делка задержали и объявили ему о подозрении в совершении преступлений.
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