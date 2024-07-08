$5000 за «квиток» до Молдови: на Одещині затримали переправника з трьома ухилянтами

Затримали фігуранта під час спроби незаконного переправлення осіб за кордон.

Фото: dpsu.gov.ua

На транзитній ділянці автодороги Одеса-Рені прикордонники затримали 25-річного жителя Одещини, який намагався переправити до Молдови трьох чоловіків. Про це повідомила пресслужба Південного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Для втілення своїх протиправних намірів зловмисник завчасно вирішив домовитися з прикордонницею, запропонувавши їй грошову винагороду в розмірі 5000 доларів США. Про спробу підкупу прикордонниця повідомила правоохоронців.

«Останні задокументували надання 2500 американських доларів фігурантом, решту суми він мав надати після успішного трансферу», - заявили прикордонники.

Там додають, що у ході контролю за вчиненням злочинуправоохоронці також затримали фігуранта справи на гарячому – під час спроби незаконного переправлення осіб за кордон. З кожного свого «клієнта» він мав отримати до 8000 доларів.

Ділка затримано та оголошено про підозру у вчиненні злочинів.

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