МВФ має намір знизити комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною, – ЗМІ

МВФ обговорить зниження комісії для великих позичальників.

Джерело фото: Samuel Corum/Bloomberg

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) обговорюється перегляд розміру додаткових комісій, які стягуються з найбільших країн-позичальників, включно з Україною, Аргентиною та Єгиптом. Про це повідомляє агентство «Bloomberg» із посиланням на свої джерела.

За словами співрозмовників, Рада директорів МВФ у складі 24 членів, які представляють у Фонді 190 країн, має намір у понеділок обговорити варіанти, аби надати країнам перерву в сплаті додаткової комісії.

Зазнається, що комісія стягується з країн, які позичають більше, ніж їм належить за квотою МВФ, або вони потребують більше часу для погашення позик за програмами МВФ.

З одного боку, надходження від комісії поповнюють скарбницю Фонду, однак з іншого – це мільярди доларів додаткових витрат для країн, які вже виплачують кредити.

Вищі глобальні відсоткові ставки, зокрема Федеральної резервної системи США та Європейського центрального банку, означають, що загальна ставка за деякими позиками від МВФ тепер перевищує 8%. Це вдвічі більше, ніж до пандемії COVID-19.

Цей тягар несуть насамперед кілька країн, включаючи Аргентину, Єгипет і Україну.

Як пишуть у ЗМІ, США, найбільший акціонер МВФ, уже дали зрозуміти, що готові до перегляду розміру цієї комісії.

Раніше стало відомо, що Україна стала другою у списку боржників МВФ після чергового траншу.

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